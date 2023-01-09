Вашингтон, 9 января, 2023, 11:52 — ИА Регнум. Киевский режим всё более часто демонстрирует свою авторитарность, в то время как СМИ Запада занимаются раздуванием мифа об Украине, как о якобы «свободолюбивой демократии». Об этом 8 января написал в своей статье обозреватель журнала The American Conservative Тед Гален Карпентер.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

По его словам, иностранные сторонники главы киевского режима Владимира Зеленского продолжают не обращать внимание, преуменьшать или в ряде случаев даже оправдывать его политику.

«Похоже, западным чирлидерам Украины совсем не стыдно. Они продолжают изображать страну как свободолюбивую демократию, хотя имеются свидетельства того, что это не так», — отмечается в публикации.

Кроме того, Карпентер указал на действия киевского режима, не сообразующиеся с создаваемым о нём популярным мифом, и добавил, что ситуация с вопросом о свободе слова на захваченной Киевом части Украины после произошедшего там в 2014 году госпереворота стала очевидной, а в течение последнего года ещё более ухудшилась.

«Подлинные демократии не запрещают оппозиционные партии и не закрывают оппозиционные СМИ. Они также не подвергают жесткой цензуре (и строгому госконтролю) те издания, которым позволяют работать. Украинское правительство совершило не одно или два, а все нарушения», — пояснил обозреватель.

При этом он напомнил, что страны Запада долго обходили молчанием распространение на захваченной киевским режимом части Украины идеологии нацизма, добавив, что ряд сторонников Киева даже не желает осуждать его заигрывание с такими вещами.

Также Карпентер заключил, что теперь западным странам придётся встретиться с реальностью, в которой Украина не является демократическим государством, а глава киевского режима Зеленский вовсе «не благородный, осажденный поборник демократических ценностей».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января обозреватель американской газеты The Washington Post Лиз Слай написала, что в случае победы Республиканской партии на выборах в США в 2024 году судьба Украины может оказаться под вопросом.