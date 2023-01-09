Прага, 9 января, 2023, 10:37 — ИА Регнум. Председатель Чешскоморавской конфедерации профсоюзов Йозеф Стржедула снял свою кандидатуру с январских выборов президента Чехии. Об этом 9 января сообщает информационное агентство ČTK.

Иван Шилов ИА REGNUM Чехия

По словам Стршедулы, подобное решение обусловлено его желанием поддержать на предстоящих выборах кандидатуру бывшего ректора университета Менделя в Брно Данушу Нерудову.

Он также выразил надежду на то, что экс-премьер Андрей Бабиш или генерал армии и экс-председатель Военного комитета НАТО Петр Павел не выиграют на выборах чешского президента.

Уточняется, что после отказа Стржедулы число участников предвыборной гонки уменьшилось до восьми.

Напомним, президентские выборы в Чехии должны состояться с 13 по 14 января 2023 года.