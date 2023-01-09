Вена, 9 января, 2023, 10:27 — ИА Регнум. Россия должна оставаться членом ОБСЕ, заявила генсек организации Хельга Шмид, пишет Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM ОБСЕ

По её мнению, Россия должна продолжать оставаться членом ОБСЕ. Она напомнила, что переговоры в рамках работы организации — это не обмен любезностями.

Отметив, что организации нужны будут «переговорные каналы», Шмид назвала ОБСЕ единственной структурой по безопасности, «в которой все, кто имеет значение для европейской архитектуры безопасности, сидят за одним столом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале декабря минувшего года украинский МИД выступил за исключении России из ОБСЕ.