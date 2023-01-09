Бахмут, ДНР, 9 января, 2023, 09:35 — ИА Регнум. Населённый пункт Бахмутское в ДНР освобождён российскими военными от ВСУ, сообщает 9 января Штаб территориальной обороны республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Отмечается, что Бахмутское освободили: такой информацией штаб располагает по состоянию на 9 января. Населённый пункт находится к северо-востоку от города Артёмовска (Бахмута).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что к Соледару и Артёмовску ВСУ направят дополнительные подразделения.