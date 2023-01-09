Тайбэй, 9 января, 2023, 09:00 — ИА Регнум. В понедельник, 9 января, делегация депутатов немецкого бундестага прибыла с визитом на остров Тайвань. Об этом 9 января сообщает пресс-служба тайваньского МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

Уточняется, что делегацию бундестага, в состав которой входит десять человек, возглавляют заместитель председателя Свободной демократической партии ФРГ Йоханнес Фогель и председатель комитета парламента бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Также указывается, что в ходе визита делегация германских законодателей намерена провести встречи с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, главой правительства островного государства Су Чжэньчаном, спикером парламента Ю Сикунем, главой тайваньского МИД Джозефом У и другими должностными лицами. Кроме того, делегация бундестага собирается посетить научный парк Синьчжу.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия в будущем не исключает возможности поставить на Украину танки Leopard.