Ереван, 9 января, 2023, 08:41 — ИА Регнум. В результате съезда легкового автомобиля в Араратской области Армении два человека погибли. Об этом 9 января сообщает пресс-служба армянского МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

Отмечается, что сообщение о ДТП поступило в 01:29 (00:29 мск). Также уточняется, что на 38-м километре автомобильной дороги Веди — Ланджар автомобиль Mercedes-Benz, в котором находились водитель и три пассажира, совершил съезд с неё и скатился в ущелье.

Также указывается, что в результате этого водитель и один пассажир скончались на месте, а ещё два пассажира были доставлены в медучреждение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате автомобильной аварии с участием микроавтобуса и легкового автомобиля в городе Газиантепе на юге Турции пострадали десять человек.