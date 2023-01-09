Вашингтон, 9 января, 2023, 08:23 — ИА Регнум. В случае победы Республиканской партии на выборах в США в 2024 году судьба Украины может оказаться под вопросом. Такое мнение 8 января высказала в своей статье обозреватель американской газеты The Washington Post Лиз Слай.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Как считает Слай, судьба Киева во всё большей степени начинает зависеть от переменных, которые он не контролирует.

«Хотя поддержка Европы политически важна, ее военный вклад ничтожен по сравнению с огромным количеством оружия, поставляемого Вашингтоном, будущие обязательства которого могут оказаться под вопросом, если республиканцы победят в Белом доме в 2024 году», — говорится в публикации.

Также обозреватель отметила, что в этом случае, как она считает, конфликт на территории Украины может на некоторое время затянуться, что уменьшит шансы Киева в нём.

Кроме того, Слай высказала сомнение в том, что западные страны смогут продолжать обеспечение киевского режима оружием и боеприпасами, и уточнила, что в этом случае боеспособность украинских боевиков будет подорвана, что станет причиной их истощения. При этом обозреватель добавила, что из-за тяжёлого финансового положения Киева его финансовая независимость является сомнительной.

Как передавало ИА REGNUM, ранее газета La Repubblica сообщила, что власти Италии, очевидно, примут решение о поставках шестого пакета военной помощи киевской армии не ранее февраля.