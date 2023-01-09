Москва, 9 января, 2023, 08:20 — ИА Регнум. Госдуме предстоит многое сделать для того, чтобы заработанные бизнесом средства оставались в России, сообщил спикер палаты парламента Вячеслав Володин.

Государственная дума Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин

«Это приоритет Государственной думы», — отметил Володин в телеграм-канале.

Он напомнил, что в 2022 году принят закон о запрете выдачи лицензий на разработку недр, месторождений нефти и газа иностранным компаниям, создание в России юрлица стало обязательным требованием.

Также Госдума ввела запрет на иностранное участие в концессиях, связанных с транспортной инфраструктурой и перевозками. Кроме того, в первом чтении принят законопроект, не дающий офшорным компаниям быть концессионерами в сфере ЖКХ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, согласно прогнозу ЦБ, отток капитала в 2022 году составит порядка 243 млрд долларов США.