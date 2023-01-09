Рим, 9 января, 2023, 07:56 — ИА Регнум. Власти Италии, очевидно, примут решение о поставках шестого пакета военной помощи киевской армии не ранее февраля. Об этом сообщает La Repubblica, поясняя, что в стране могут истощиться запасы вооружения.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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На вооружении Италии есть пять действующих батарей ЗРК, при этом некоторые из них базируются в других странах, какие-то нуждаются в ремонте. Украине Италия планирует передать учебную батарею, в которой отсутствуют некоторые составляющие.

ЗРК SAMP-Т в рабочем состоянии Рим оценивает почти в 750 млн евро.

Газета отмечает, что Италия на поставки оружия Киеву потратила 1 млрд евро.

Как сообщало ИА REGNUM, Украину Рим заверил в возможности поставок вооружения из страны. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.