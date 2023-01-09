Бразилиа, 9 января, 2023, 07:47 — ИА Регнум. Губернатор федерального округа Бразилии Ибанейс Роча уволен после того, как несанкционированные акции протеста в Бразилия вышли из-под контроля. Решение о его отставке принял Верховный суд страны.

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Ранее Ибанейс Роча отправил в отставку начальника управления общественной безопасности Бразилиа Андерсона Торреса. Правоохранителей обвинили в бездействии после того, как в соцсетях появилось видео, где полицейские беседуют с участниками беспорядков, фотографируют их и сопровождают.

Тем не менее губернатор федерального округа сообщал о задержании 400 человек из числа протестующих.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бразилии введён режим ЧС из-за атаки на здания государственной власти. Недавно избранного президента страны Лулу да Силву пришлось эвакуировать из Бразилиа в Сан-Паулу. Бывший бразильский лидер Жаир Болсонару заявил, что никак не провоцировал возникновение этих беспорядков, и призвал своих сторонников к мирным демонстрациям.