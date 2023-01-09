Болсонару заявил, что не поощряет погромы в столице Бразилии
Экс-президент Бразилии Болсонару назвал противозаконными устроенные его сторонниками беспорядки
Бразилиа, 9 января, 2023, 05:18 — ИА Регнум. Бывший бразильский лидер Жаир Болсонару назвал акции протеста с захватом зданий парламента, Федерального суда и президентской резиденции нарушением установленного порядка. Он предпочёл бы таким агрессивным выступлениям мирные демонстрации, сообщил экс-президент в своём аккаунте в Twitter.
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Болсонару уверен, что никак не спровоцировал возникновение этих беспорядков своими выступлениями.
Как сообщало ИА REGNUM, в Бразилии введён режим ЧС из-за атаки на здания государственной власти. Они уже освобождены от захватчиков, задержаны около 400 человек. Недавно избранного президента страны Лулу де Сильву пришлось эвакуировать из Бразилиа в Сан-Паулу.