Бразилиа, 9 января, 2023, 05:18 — ИА Регнум. Бывший бразильский лидер Жаир Болсонару назвал акции протеста с захватом зданий парламента, Федерального суда и президентской резиденции нарушением установленного порядка. Он предпочёл бы таким агрессивным выступлениям мирные демонстрации, сообщил экс-президент в своём аккаунте в Twitter.

Gustavo Lima / Zeca Ribeiro / Agência Brasil Жаир Болсонару

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«Грабежи и проникновения в общественные здания, которые произошли сегодня… нарушают установленный порядок», — отметил он, подчеркнув, что не имеет никакого отношений к этим беспорядкам.

Болсонару уверен, что никак не спровоцировал возникновение этих беспорядков своими выступлениями.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бразилии введён режим ЧС из-за атаки на здания государственной власти. Они уже освобождены от захватчиков, задержаны около 400 человек. Недавно избранного президента страны Лулу де Сильву пришлось эвакуировать из Бразилиа в Сан-Паулу.