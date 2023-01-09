Рим, 9 января, 2023, 05:03 — ИА Регнум. В правительстве Италии Украину заверили в возможности поставок вооружения из страны. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк газете La Repubblica.

President.gov.ua Михаил Подоляк

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Он отметил, что все необходимые гарантии у украинской стороны имеются, и Киев ждёт новых поставок оружия.

«Но количество и тип оружия зависят от нескольких факторов», — отметил Михаил Подоляк.

Он охарактеризовал взаимоотношения между украинскими и итальянскими властями как «чрезвычайно эффективные и действенные».

Как сообщало ИА REGNUM, Италия и Франция обсуждают возможность предоставления Украине очередной партии оружия, в том числе систем противовоздушной обороны совместного производства, ранее заявил украинский лидер Владимир Зеленский.