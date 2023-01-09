Луганск, 9 января, 2023, 03:52 — ИА Регнум. Пациенты Луганской больницы благодарят жительницу Хабаровска, которая в 71 год вслед за внуком — добровольцем приехала в город, чтобы помогать выхаживать раненых бойцов в ходе спецоперации. Об этом сообщили в региональном штабе ОНФ Хабаровского края.

Ярослав Громов ИА REGNUM Дорога в Луганск

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С конца ноября Наталья Пасика работает в больнице, куда привозят больных на долечивание.

«Мы часто созваниваемся, спрашиваем, как дела. Сестра милосердия немного рассказывает о своих подопечных, работе. Нам прислали отзывы о нашей Богдановне. Пациенты благодарят за помощь, именно она приносит таблетки, покупает необходимое, переодевает, поправляет постель, кормит. Кроме этого читает стихи свои и своей мамы. Оказалось, что бабушка Наташа, именно так зовут её ребята из травматологии, пишет стихи», — рассказали активисты Народного фронта.

Совсем скоро Наталья Богдановна вернётся домой.

Как сообщало ИА REGNUM, из Чечни 30 декабря была отправлена ещё одна группа добровольцев для участия в спецоперации. В этот многонациональный отряд вошли чеченцы, ингуши, русские и десятки представителей различных народов России.