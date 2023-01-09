Бразилиа, 9 января, 2023, 03:49 — ИА Регнум. Правоохранители Бразилии очистили от участников беспорядков здания Федерального верховного суда, конгресса страны и резиденции президента. Контроль за всеми тремя ветвями власти страны возвращён, сообщило издание O Globo.

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Вытеснить протестующих удалось в том числе в результате массовых задержаний. Ранее сообщало о том, что полицейские были вынуждены препроводить в участки около 400 человек, участвовавших в беспорядках.

О погибших и пострадавших в результате столкновений с участниками несанкционированных акций протеста не сообщается. Известно, что своё недовольство таким образом выражали около 5 тыс. человек, полицейские были вынуждены разгонять их в том числе с помощью дымовых шашек и слезоточивого газа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее действия протестующих осудили в Евросоюзе и государственном департаменте США. Представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Европейской комиссии Жозеп Боррель назвал участников беспорядков «агрессивными экстремистами», госсекретарь США Энтони Блинкен назвал атаку на демократические институты Бразилии неприемлемой.