Берлин, 9 января, 2023, 03:32 — ИА Регнум. Поставки Украине оружия вместо, например, медикаментов делают Германию стороной, вовлечённой в конфликт с Россией. Об этом заявил экс-президент Федеральной службы защиты конституции ФРГ Ганс-Георг Маасен изданию Exxpress.

Én01 Немецкий танк «Леопард-2»

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«Если мы поставляем не медикаменты, а оружие, то, естественно, рискуем оказаться участником конфликта. Вы должны понять, что теперь мы выступаем стороной конфликта против России», — сказал он.

Политик также констатировал угрозу для ФРГ из-за поставок Киеву вооружений и предположил, что из-за этого страна может подвергнуться атакам со стороны РФ.

Представление Украины как оплота «прав человека, свободы и мира на Запад», продвигаемое германскими политиками и СМИ, Ганс-Георг Маасен опроверг.

«Это не так, даже если немецкие газеты и политики утверждают обратное», — уверен он.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Германии одобрили в 2022 году поставки оружия киевскому режиму на сумму €2,24 млрд. В будущем ФРГ «не исключает возможности поставить на Украину танков Leopard».