Вашингтон, 9 января, 2023, 02:23 — ИА Регнум. Атаку на здания конгресса Бразилии, Верховного суда и в президентской резиденции назвал неприемлемой Госсекретарь США Энтони Блинкен. Он выступил в своём аккаунте Twitter с призывом немедленно прекратить «совершать нападения на демократические институты».

US Department of State Archive Тони Блинкен

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«Мы осуждаем сегодняшние атаки на президентство Бразилии, конгресс и верховный суд. Использование насилия для того, чтобы совершать нападения на демократические институты, всегда неприемлемо», — написал Блинкен.

Он поддержал президента Бразилии Лулу де Сильву и присоединился к его словам о необходимости прекратить антиправительственные выступления.

Ранее были арестованы 30 участников беспорядков и задержаны ещё 150.

Как сообщало ИА REGNUM, Лулу де Сильву были вынуждены эвакуировать из столицы Бразилии из-за беспорядков. На территории государства объявлен режим ЧС.

В Евросоюзе также осудили действия протестующих.