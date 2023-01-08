Бразилиа, 9 января, 2023, 00:24 — ИА Регнум. Новый президент Бразилии Лула да Силва, эвакуированный из столицы страны из-за беспорядков, объявил на территории государства режим ЧС. Предполагается, что особые условия функционирования госорганов и силовых ведомств продлятся в течение всего января.

Nstitutolula.org Лула да Силва

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Лула да Силва также пообещал наказать зачинщиков погромов в столице страны и привлечь к усмирению протестующих федеральные военные и правоохранительные силы. Сейчас он находится в городе Сан-Паулу. Эвакуировать президента пришлось после того, как протестующие ворвались и устроили беспорядки в зданиях конгресса Бразилии, верховного суда и в президентской резиденции.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной протестов стало несогласие сторонников бывшего президента Жаира Болсонару с результатами выборов, на которых победил Лула де Силва.