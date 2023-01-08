Медведев призвал поступать с предателями по правилам военного времени
Медведев напомнил предателям о группах незаметных людей, исполняющих правила военного времени
Москва, 8 января, 2023, 23:25 — ИА Регнум. С предателями Отечества, которые поддерживают врага, необходимо поступать либо по закону, либо по правилам военного времени в случае, если применение закона не помогает. Об этом написал 8 января в своём телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.
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Поводом для его заявления стало активное обсуждение в интернете темы предателей — жителей России, которые поддерживают Украину. В том числе такие люди есть среди «представителей интеллектуальной элиты», подчеркнул Медведев, в целом назвав предателей «переметнувшимися к врагу и желающими гибели своему Отечеству».
Рассуждая о том, как в этой ситуации необходимо поступать — по закону или по справедливости, заместитель председателя Совбеза РФ уточнил, что надо действовать «только по закону».
Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря он назвал врагами граждан России, уехавших из страны и желающих РФ поражения.