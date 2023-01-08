Москва, 8 января, 2023, 23:25 — ИА Регнум. С предателями Отечества, которые поддерживают врага, необходимо поступать либо по закону, либо по правилам военного времени в случае, если применение закона не помогает. Об этом написал 8 января в своём телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Archive.government.ru Дмитрий Медведев

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Поводом для его заявления стало активное обсуждение в интернете темы предателей — жителей России, которые поддерживают Украину. В том числе такие люди есть среди «представителей интеллектуальной элиты», подчеркнул Медведев, в целом назвав предателей «переметнувшимися к врагу и желающими гибели своему Отечеству».

Рассуждая о том, как в этой ситуации необходимо поступать — по закону или по справедливости, заместитель председателя Совбеза РФ уточнил, что надо действовать «только по закону».

«А вот если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени. Вспомним опыт Великой Отечественной, да и других стран. Во времена войн всегда были такие специальные правила. И тихие группы безукоризненно незаметных людей, их результативно исполняющие», — отметил Дмитрий Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря он назвал врагами граждан России, уехавших из страны и желающих РФ поражения.