Берлин, 8 января, 2023, 21:23 — ИА Регнум. Германия в будущем не исключает возможности поставить на Украину танки Leopard, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек. Об этом 8 января сообщило агентство Reuters.

(сс) U.S. Army. Gertrud Zach Немецкий танк Leopard 2

Как сообщалось ранее, лидеры социал-демократической партии Германии заявили, что поставка украинским войскам немецких танков несомненно будет сигналом о вовлечённости Берлина в конфликт и приведёт к эскалации.

При это в парламенте ФРГ заявляют о нежелании делать такие поставки в одиночку. Любая помощь Украине должна осуществляться в координации с международными партнёрами, полагают в Бундестаге.

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