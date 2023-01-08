СМИ: Германия не исключает поставок Киеву танков Leopard в будущем
Reuters: в Германии допускают вероятность поставок Украине танков Leopard в будущем
Берлин, 8 января, 2023, 21:23 — ИА Регнум. Германия в будущем не исключает возможности поставить на Украину танки Leopard, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек. Об этом 8 января сообщило агентство Reuters.
(сс) U.S. Army. Gertrud Zach
Немецкий танк Leopard 2
Как сообщалось ранее, лидеры социал-демократической партии Германии заявили, что поставка украинским войскам немецких танков несомненно будет сигналом о вовлечённости Берлина в конфликт и приведёт к эскалации.
При это в парламенте ФРГ заявляют о нежелании делать такие поставки в одиночку. Любая помощь Украине должна осуществляться в координации с международными партнёрами, полагают в Бундестаге.
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