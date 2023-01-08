Минск, 8 января, 2023, 18:19 — ИА Регнум. Силы российской авиации 8 января прибыли в Белоруссию, сообщили в белорусском министерстве обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС России

Как сообщалось ранее, в период с 16 января по 1 февраля будут проведены летно-тактические учения воздушного компонента региональной группировки войск России и Белоруссии.

В ходе учений предполагается задействовать все полигоны и аэродромы Вооруженных сил Белоруссии.

6 января сообщалось о прибытии в Минск еще одного эшелона с российской военной техникой для региональной группировки войск.

Решение о формировании совместной группировки войск двух стран было принято в октябре 2022 года в связи с обострением ситуации на границах. Тогда же в Белоруссию прибыл первый эшелон с техникой.