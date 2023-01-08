Москалькова надеется, что вернувшиеся из плена скоро будут дома
Москалькова надеется, что вернувшиеся из украинского плена военнослужащие скоро будут дома
Москва, 8 января, 2023, 18:11 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова надеется, что вернувшиеся из украинского плена военнослужащие скоро вернутся домой, такое заявление она сделала 8 января.
Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Российские военные
Она также поблагодарила Министерство обороны и ФСБ за усилия по возвращению военных из плена.
Ранее в Министерстве обороны сообщили о возвращении из украинского плена 50 военнослужащих, которым грозила смертельная опасность.
Вернувшиеся из плена будут доставлены в Москву для лечения и реабилитации, рассказали в ведомстве.