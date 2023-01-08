Депутат Хамзаев обратится в СКР после слов Смольянинова о готовности воевать за ВСУ

Москва, , 18:10 — REGNUM С просьбой возбудить уголовное дело против актёра Артура Смольянинова обратится в Следственный комитет РФ депутат Госдумы Султан Хамзаев («Единая Россия»). Об этом 8 января сообщает РИА Новости.

Артур Смольянинов © ИТАР-ТАСС/Вячеслав Прокофьев

«Со своей стороны обращусь в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело на этого предателя», — сказал Хамзаев.

По его словам, у таких актёров должно быть незамедлительное аннулирование контрактов по всем государственным заказам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, покинувший Россию Смольянинов заявил о желании участвовать в боевых действиях на стороне Украины.