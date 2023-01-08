Москва, 8 января, 2023, 17:49 — ИА Регнум. Правительство России поддерживает инициативу приравнять к экстремистским материалам карты, оспаривающие территориальную целостность России, передает 8 января ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Новые регионы на карте России по итогам референдума.

Правительство дало положительный отзыв на соответствующий законопроект. При этом там отметили, что в проект закона следует внести ряд изменений.

Так, следует решить вопрос о том, чтобы ранее (до возвращения четырех регионов в состав России в 2022 году) изданные карты не подпадали под действие новой нормы.

Госдума приняла данный законопроект в первом чтении 20 декабря 2022 года.

Депутаты обратили внимание, что участились случаи распространения карт, на которой те или иные части территории России (Крым, Курилы, новые регионы России) наглядно отнесены к территориям других государств. Такого рода информационные акции являются скрытой формой пропаганды, полагают в Госдуме.