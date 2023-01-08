Бангкок, 8 января, 2023, 17:55 — ИА Регнум. Старшая дочь короля Таиланда Патти четвёртую неделю остаётся без сознания после того, как упала в обморок из-за проблем с сердцем. Об этом заявили в королевском дворце, сообщает 8 января South China Morning Post.

Teera Noisakran/Global Look Press Жители Таиланда молятся за выздоровление их принцессы

Лечащие врачи 44-летней принцессы Баджракитиябхи Нарендиры Дебьявати пришли к выводу, что на фоне воспаления сердца из-за микоплазменной инфекции у неё развилась тяжёлая аритмия.

Принцесса лишилась сознания 14 декабря на северо-востоке Таиланда, когда готовила свою собаку к соревнованиям. На самолёте её доставили в Бангкок.

Принцессу лечат антибиотиками, её органы подключены к медицинскому оборудованию.

Принцессу Баджракитиябху некоторые эксперты называют возможной наследницей престола. 70-летний король Рама X, вступивший на престол в 2016 году, ещё не назначил наследника.