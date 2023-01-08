МИД Ирана: Франция не имеет права оправдывать оскорбление святынь других стран

Тегеран, , 17:41 — REGNUM Франция не имеет права оправдывать оскорбление святынь других стран. Об этом 8 января заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани на своей странице в Twitter.

Насер Канани © EPA/AREF TAHERKENAREH/ТАСС

«Франция <…> не имеет права оправдывать оскорбление святынь других стран и народов и последователей божественных религий», — написал Канани.

Он отметил, что у Франции за спиной чёрная история колониализма, нарушения прав человека и свободы слова внутри страны и за рубежом.

Канани призвал французских политиков соблюдать традиции, права и религиозные ценности других стран и не вмешиваться в их внутренние дела.

Ранее французский еженедельник Charlie Hebdo анонсировал конкурс на лучшую карикатуру на верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи. После этого посол Франции в Тегеране Николя Рош был вызван в МИД Ирана.

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