Посёлок городского типа Тёткино, Курская область, 8 января, 2023, 17:37 — ИА Регнум. ВСУ 8 января обстреляли поселок Тёткино, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Было зафиксировано не менее десяти «прилетов», отметил губернатор.

По предварительным данным, в результате обстрела никто не пострадал. В поселке нарушено энергоснабжение. Ремонтные бригады уже приступили к восстановительным работам, добавил Старовойт.

Ранее 8 января сообщалось также об обстреле двух сел в Херсонской и Белгородской областях. Пострадавших не было.

В конце декабря 2022 года ВСУ совершили минометный обстрел двух поселков в Курской области, в том числе Теткино. Были повреждены шесть зданий.

Киевские политики в конце 2022 года заявляли, что намерены продолжать наносить удары по населенным пунктам в России и бить «чаще и глубже».