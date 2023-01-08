Симферополь, 8 января, 2023, 17:19 — ИА Регнум. Граница проведения спецоперации на Украине может быть существенно смещена на запад, заявил 8 января глава крымского парламента Владимир Константинов.

Crimea.gov.ru Владимир Константинов

«По мере развития конфликта с коллективным Западом граница, на которой мы должны будем остановиться, может быть существенно смещена на запад от той, которая виделась первоначально», — сказал он РИА Новости.

По его словам, Россия не может оставить на поругание сатанистам святыни Киева, а также не имеет права допустить геноцид и «бескультурную ассимиляцию русских на Украине».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Константинов заявил, что принудить киевский режим к миру можно только силовым путём.

По его словам, киевский режим и его главная опора — нацистские формирования — всё меньше маскируют свою сатанинскую сущность. Но при этом и простые украинцы не торопятся взять в руки осиновый кол.

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