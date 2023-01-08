Москва, 8 января, 2023, 17:07 — ИА Регнум. Вооруженные силы России провели операцию возмездия против боевиков ВСУ в ответ на удар, который был нанесен киевскими карателями по пункту временной дислокации российских военных в Макеевке Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 8 января сообщили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела

Отмечается, что российская разведка выявила местонахождение пунктов временной дислокации боевиков ВСУ в Краматорске. Так, было установлено, что порядка 700 боевиков находятся в общежитии №28, еще более 600 — в общежитии №47.

По указанным целям был нанесен массированный ракетный удар, в результате которого более 600 боевиков ВСУ были уничтожены, заявили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские боевики атаковали пункт временной дислокации одной из российских воинских частей в районе Макеевки 1 января в 00:01 мск. Они выпустили по зданию с российскими военными шесть реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» (HIMARS).

Дежурные средства ПВО перехватили два снаряда, ещё четыре снаряда с осколочно-фугасной боевой частью попали в здание, от взрыва обрушились перекрытия. По информации Минобороны, погибли 89 военнослужащих.

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