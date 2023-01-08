Москва, 8 января, 2023, 16:28 — ИА Регнум. В минувшие сутки Вооружённые силы России пресекли действия диверсионно-разведывательных групп на южнодонецком направлении, сообщили в Министерстве обороны 8 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Вооружённые силы России

На этом же направлении уничтожено более 40 боевиков ВСУ, отметили также в ведомстве.

4 и 5 января в Министерстве обороны сообщили об уничтожении восьми диверсионно-разведывательных групп в зоне проведения специальной военной операции.

Власти Херсонской области в начале января 2023 года сообщали об обнаружении нескольких тайников с оружием, предположительно предназначавшихся для диверсантов.