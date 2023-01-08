Москва, 8 января, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Из украинского плена 8 января вернулись 50 российских военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Обмен Пленными Российские Войска

В плену им грозила смертельная опасность, отметили в ведомстве. Обмену пленными предшествовали переговоры.

Как сообщалось ранее, большинство бойцов ЛНР, вернувшихся из украинского плена, рассказали, что к ним применялось физическое насилие.

В начале декабря 2022 года в Министерстве обороны сообщали об обмене пленными по формуле «60 на 60».