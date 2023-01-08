В Минобороны сообщили о возвращении 50 человек из плена
Из украинского плена вернулись 50 российских солдат
Москва, 8 января, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Из украинского плена 8 января вернулись 50 российских военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны.
Иван Шилов ИА REGNUM
Обмен Пленными Российские Войска
В плену им грозила смертельная опасность, отметили в ведомстве. Обмену пленными предшествовали переговоры.
Как сообщалось ранее, большинство бойцов ЛНР, вернувшихся из украинского плена, рассказали, что к ним применялось физическое насилие.
В начале декабря 2022 года в Министерстве обороны сообщали об обмене пленными по формуле «60 на 60».