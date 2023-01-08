Москва, 8 января, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Российские войска пресекли действия диверсионно-разведывательных групп ВСУ на южнодонецком направлении, потери противника превысили 40 человек. Об этом сообщает 8 января Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

Диверсионно-разведывательные группы ВСУ разбиты у населённых пунктов Новомихайловка, Владимировка, Павловка и Нескучное в ДНР, уточнили в ведомстве.

ВСУ потеряли свыше 40 военнослужащих, а также один бронетранспортёр и три автомобиля.

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