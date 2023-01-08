Хельсинки, 8 января, 2023, 16:03 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сказал, что власти страны дождутся одобрения странами НАТО заявки Швеции на вступление в альянс. Его заявление 8 января публикует газета Aftonbladet.

Иван Шилов ИА REGNUM Финляндия и НАТО

По словам министра, Финляндия и Швеция совместно завершат процесс вхождения в НАТО. Заявки уже утвердили 28 из 30 стран — членов военно-политического блока.

Напомним, присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу не поддержали пока Венгрия и Турция.

Анкара неоднократно указывала на то, что не может согласиться с членством Финляндии и Швеции в НАТО, потому что тогда альянс станет местом, где будет много представителей «террористов».

При этом в Турции не возражали против начала процесса переговоров о членстве после подписания трёхстороннего договора. Если две страны выполнят договор, то его рассмотрит турецкий парламент, заявлял глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Как сообщало ИА REGNUM, Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО ещё в мае 2022 года. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг утверждал, что страны могут стать членами альянса уже в 2023 году.

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