Москва, 8 января, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Вооруженные силы России провели операцию возмездия после удара ВСУ по пункту временной дислокации российских войск в Макеевке, сообщили в Министерстве обороны 8 января.

Иван Ноябрев/ТАСС Последствия обстрела здания ПТУ в Макеевке

Были выявлены два пункта дислокации военных ВСУ в Краматорске — два общежития, где базировались в общей сложности 1300 человек.

В результате ракетного удара по этим объектам по крайней мере 600 человек уничтожено, отметили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, в новогоднюю ночь ВСУ нанесли ракетный удар по зданию училища в Макеевке, где размещались российские военные. По информации Минобороны, погибли 89 человек.