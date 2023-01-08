Махачкала, 8 января, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено в Дагестане после утечки газа и воспламенения газовоздушной смеси в жилом доме города Хасавюрта. Об этом 8 января сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

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По версии следствия, примерно в 2 часа ночи 8 января 2023 года в цокольном помещении жилого многоквартирного дома в городе Хасавюрте в результате утечки газа произошёл хлопок газовоздушной смеси.

В материалах дела указано, что в результате женщина и малолетний ребёнок получили травмы различной степени тяжести.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, всем жильцам, которые были вынуждены срочно покинуть свои квартиры после хлопка газовоздушной смеси в жилом доме в г. Хасавюрте, было предложено временное размещение в местной гостинице.

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