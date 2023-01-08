Махачкала, 8 января, 2023, 11:03 — ИА Регнум. Всем жильцам, которые были вынуждены срочно покинуть свои квартиры после хлопка газовоздушной смеси в жилом доме в г. Хасавюрте, было предложено временное размещение в местной гостинице. Об этом 8 января сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем телеграм-канале.

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Он уточнил, что двух пострадавших госпитализировали в центральную больницу Хасавюрта в состоянии легкой степени тяжести.

Меликов также сообщил, что поручил министру здравоохранения держать данный вопрос на личном контроле.

По его словам, всем жильцам, которые были вынуждены срочно покинуть свои квартиры, было предложено временное размещение в местной гостинице.

«Им будет оказана вся необходимая помощь», — написал глава Дагестана.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2:35 спасатели г. Хасавюрта получили сведения о хлопке газовоздушной смеси в пятиэтажном одноподъездном доме. По предварительным данным, хлопок произошёл в пристроенном к дому помещении, были выбиты окна и разрушены три стены первого этажа.

По тревоге были подняты 38 человек на 8 единиц техники. По данным МЧС, в результате происшествия пострадали три человека. Уточняется, что была проведена эвакуация десяти человек, шесть человек были спасены.

По данному факту прокуратура республики организовала проверку.

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