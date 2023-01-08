Бишкек, 8 января, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров предложил странам и международным финансовым организациям списать долги и построить в республике энергетические объекты. Об этом киргизский лидер написал в своем аккаунте в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Садыр Жапаров

«Страны и финансовые институты, должниками которых является Кыргызстан, могли бы принять участие в строительстве энергетических объектов и ГЭС в стране», — написал он.

Глава государства также сообщил о готовности обменять внешние долги на реализацию «зеленых проектов» в стране.

«Мы вместе будем перерезать ленты этих объектов зеленой экономики. Мы вместе реализуем зеленые проекты в Кыргызстане, в обмен нам списывают внешние долги», — добавил президент.

Как отметил Жапаров, в настоящее время в Киргизии продолжается строительство около 50 малых и средних гидроэлектростанций. Подчеркивая, что «этого недостаточно», он рассказал о наличии готовых инвестиционных проектов.

«Мы имеем возможность построить малые и средние ГЭС мощностью от одного до тысячи МВт, створы рек готовы», — продолжил киргизский лидер.

Отметим, что внешний долг Бишкека на сегодняшний день составляет $4,2 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января министры энергетики Казахстана, Киргизии и Узбекистана подписали план совместной работы по строительству Камбаратинской ГЭС-1.

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