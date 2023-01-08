Москва, 8 января, 2023, 14:48 — ИА Регнум. В Москве уже возводятся двести новых храмов, но этого недостаточно, требуется больше, заявил 8 января патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Антон Новодережкин/ТАСС Строительство храма

На официальном сайте программы говорится о завершении работ в 89 храмах, ещё на трёх объектах закончены основные строительно-монтажные работы.

Программа строительства православных храмов в Москве запущена в апреле 2011 года Русской православной церковью и правительством Москвы. Она предусматривает возведение храмов в шаговой доступности в спальных районах столицы. Строительство ведётся за счёт внебюджетных средств и пожертвований прихожан.

Программой предусмотрены разработка проектов и строительство 200 новых церквей на территории всех округов Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 января глава РПЦ сказал, что, защищая традиционные ценности и нравственные принципы, Россия играет особую роль в мире и ведёт борьбу за будущее всего человечества.

Из-за рубежа на россиян оказывается мощное давление, но эффект от этого обратный — чем выше давление, тем более сильными становятся люди и тем чаще они демонстрируют сплочение.

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