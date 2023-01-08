Прага, 8 января, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Три кандидата в президенты Чехии из десяти имеют высокие шансы на победу на предстоящих в январе выборах. Такой прогноз опубликовало 8 января информационное агентство ČTK.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чехия

По мнению издания, больше всего шансов сменить Милоша Земана на посту президента Чехии имеют бывший премьер-министр Андрей Бабиш, бывший ректор университета Менделя в городе Брно Дануш Нерудов, а также генерал армии и бывший председатель Военного комитета НАТО Петр Павел.

Издание ссылается на проведенные в минувшие два месяца социологические опросы, согласно которым, каждого из вышеперечисленных кандидатов поддерживают в среднем 26% — 27% избирателей.

Первый тур выборов президента в Чехии состоится 13 и 14 января. Для победы кандидат должен получить не менее 50% голосов. При этом специалисты исключают этот вариант. Во второй тур планируется провести 27 и 28 января, в него выйдут два кандидата, которые получили наибольшее количество голосов в первом туре.

Президенты Чехии Земан не может быть переизбран, поскольку согласно конституции Чехии, один человек не может избираться на пост президента более чем на два срока подряд.

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