Рим, 8 января, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Италия и Франция обсуждают возможность предоставления Украине очередной партии оружия, в том числе систем противовоздушной обороны совместного производства, приводит 8 января газета Corriere della Sera заявление министра иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По его словам, шестой пакет военной помощи Украине находится на стадии обсуждения. Никакой отправки оружия не будет до соответствующего доклада в парламенте.

«Мы обсуждаем с французами вопросы усовершенствования пакета [военной помощи], вопрос об отправке систем ПВО, которые основаны на совместных разработках Рима и Парижа», — сказал министр.

Итальянский политик считает, что «хороших новостей» по поводу урегулирования ситуации на Украине нет.

«Нужно работать над миром, но все поступающие сигналы не дают повода для оптимизма», — добавил Таяни.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2022 года глава киевского режима Владимир Зеленский поблагодарил премьера Италии Джорджу Мелони за предоставленную итальянским правительством военную помощь, а также выразил надежду на скорое решение вопроса о дополнительной поставке средств противовоздушной обороны.

При этом власти США недовольны снижением темпов и объёмов поставки военной техники из Италии в Киев и требуют предоставить ВСУ зенитные ракетные комплексы.

По данным социологов, большинство итальянцев выступают против поставок оружия для ВСУ.

Читайте также: Минобороны Италии учтёт свои запасы вооружений при поставках оружия Киеву