Вашингтон, 8 января, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Американская девушка-боец смешанных единоборств (ММА) Виктория Ли умерла возрасте 18 лет. Об этом 8 января сообщила её сестра Анджела в соцсетях.

Цитата из видео «Victoria Lee vs. Victoria Souza ONE Championship Full Fight» Виктория Ли

«Она ушла слишком рано. С тех пор наша семья полностью опустошена. Мы скучаем по ней. Жизнь уже никогда не будет прежней», — написала она.

По её словам, Виктория Ли умерла ещё 26 декабря. Причина смерти не называется.

14 января Виктория Ли должна была провести бой на турнире ONE Championship. В смешанных единоборствах она дебютировала в 2021 году и одержала три победы в трёх поединках.