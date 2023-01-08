Москва, 8 января, 2023, 10:50 — ИА Регнум. Президент Эритреи Исайяс Афеворк может принять участие во втором саммите Россия — Африка, который пройдёт в июле 2023 года в Санкт-Петербурге. Об этом 8 января заявил посол Эритреи в РФ Петрос Цеггай.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Эритрея

По его словам, в Санкт-Петербург приедет делегация из Эритреи, но пока сложно сказать, на каком уровне она будет представлена.

«Я всё сделаю, чтобы убедить приехать нашего президента, но это нелегко. Я очень хочу, чтобы он приехал», — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, Афеворк может приехать, если для этого будут условия, прежде всего если будет спокойно на границе с эфиопским Тыграем. По словам посла, конфликт может возобновиться, поскольку повстанцев из Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) поддерживают США.

Напомним, в октябре 2019 года в Сочи состоялся первый саммит Россия — Африка. Второй пройдёт в июле 2023 года в Санкт-Петербурге.