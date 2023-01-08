Соледар, ДНР, 8 января, 2023, 10:33 — ИА Регнум. Российские войска продвигаются в городе Соледаре. Об этом 8 января пишет американский «Институт изучения войны».

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Отмечается, что бойцы ЧВК «Вагнер» находятся на заводе «Артемсоль» в центре Соледара, а также продвинулись в Клещеевку к югу от города Артёмовска. При этом ВСУ удерживают северо-западную часть Соледара.

Также отмечается, что трасса Северск — Артёмовск находится в 7 км от подтверждённых позиций ЧВК «Вагнер».