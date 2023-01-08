Пекин, 8 января, 2023, 09:03 — ИА Регнум. В Китае менее чем за месяц скончались 20 членов Инженерной академии, пишет South China Morning Post.

N509FZ Китайская инженерная академия

Издание отмечает, что с 2017 по 2020 год в среднем умирали по 16 членов академии в год, в 2021 году было зарегистрировано 13 смертей. Причина их смерти не раскрывается.

South China Morning Post связывает эти случаи с отменой антиковидных мер. Один из врачей, работающий в крупной больнице Пекина, сообщил на условиях анонимности, что все члены академии ранее получали привилегированное лечение, однако в последнее время в больничных палатах совсем нет свободных мест.

Напомним, в Еврокомиссии заявили, что следят за ситуацией с распространением коронавируса в Китае. ЕК предложила из-за вспышки заболеваемости бесплатно направить в Пекин вакцину.

При этом в Китае в 2023 году смягчают введённые из-за коронавируса меры безопасности. С 8 января отменяется обязательное тестирование при прохождении таможенного контроля на наличие COVID-19.

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