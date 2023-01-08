Москва, 8 января, 2023, 08:53 — ИА Регнум. В Удмуртии, Оренбургской области и Башкирии ожидаются аномальные морозы, сообщили в региональных отделениях МЧС.

Никифор Крылов. Русская зима. 1827

Так, в Башкирии с 8 по 10 января местами температура воздуха ночью и утром понизится до минус 40–42 градусов.

В Оренбургской области 8 января ожидается резкое понижение температуры воздуха на 10 и более градусов: до минус 30–33 градусов.

В Удмуртии пообещали, что аномальные морозы продлятся до 11 января, температура будет ниже нормы на 7 градусов — минус 30–35 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сочи пришли рождественские морозы — в ночь на 8 января и утром ожидаются заморозки. На побережье Сочи ожидаются заморозки до 2 градусов. На дорогах могут быть гололёдные явления.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что причиной аномально холодной погоды в стране является необычная траектория движения воздушных масс.

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