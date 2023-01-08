Fox News: война в Мексике не может не отразиться на США
Fox News: США вмешиваются в конфликт на Украине из-за денег, а у своих границ войну не замечают
Кульякан, Мексика, 8 января, 2023, 07:48 — ИА Регнум. Конфликт в Мексике может сказаться на жизни американцев, но власти страны не предпринимают действий для его урегулирования. Об этом заявили телеведущий Такер Карлсон и экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире Fox News.
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Фактически этот конфликт — единственный, который напрямую угрожает Соединённым Штатам Америки в связи с тем, что сейчас в страну массово въезжают мексиканцы, что создаёт напряжённость на границе между странами, отмечалось на телеканале. Однако американские власти предпочитают не вмешиваться в урегулирование этого вопроса, так как «не видят финансовой выгоды в военных действиях в Мексике», зато Украину «опекают» потому, что в этом конфликте «крутится очень много денег», сказал Дуглас Макгрегор.
Сравнивая страны, полковник также обратил внимание на то, что обе страны одинаково коррумпированы.
Как сообщало ИА REGNUM, не менее 29 человек получили не совместимые с жизнью травмы в Мексике во время задержания Овидио Гусмана Лопеса в Мексике, в том числе погибли 19 наркоторговцев и около десяти представителей силовых ведомств. На улицах города Кулиакан, где проходила операция по задержанию, после этого начались уличные беспорядки. Члены наркокартеля поджигали автомобили, перекрывали дороги захватили городской аэропорт.