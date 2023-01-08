Кульякан, Мексика, 8 января, 2023, 07:48 — ИА Регнум. Конфликт в Мексике может сказаться на жизни американцев, но власти страны не предпринимают действий для его урегулирования. Об этом заявили телеведущий Такер Карлсон и экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире Fox News.

Цитата из к/ф «Джокер». Реж. Тодд Филлипс. 2019. США Беспорядки

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«Новая война, которая действительно затронет американцев, началась в Мексике», — констатировал журналист, имея в виду беспорядки в соседствующей с США стране, вызванные перестрелками наркоторговцев с представителями силовых ведомств после ареста Овидио Гусмана Лопеса по прозвищу Мышь, сына экс-главаря наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана (Коротышка).

Фактически этот конфликт — единственный, который напрямую угрожает Соединённым Штатам Америки в связи с тем, что сейчас в страну массово въезжают мексиканцы, что создаёт напряжённость на границе между странами, отмечалось на телеканале. Однако американские власти предпочитают не вмешиваться в урегулирование этого вопроса, так как «не видят финансовой выгоды в военных действиях в Мексике», зато Украину «опекают» потому, что в этом конфликте «крутится очень много денег», сказал Дуглас Макгрегор.

«Закрытие границы, остановка притока нелегалов и торговли людьми, преследование наркокартелей толком никому не принесут денег», — также отметил он.

Сравнивая страны, полковник также обратил внимание на то, что обе страны одинаково коррумпированы.

Как сообщало ИА REGNUM, не менее 29 человек получили не совместимые с жизнью травмы в Мексике во время задержания Овидио Гусмана Лопеса в Мексике, в том числе погибли 19 наркоторговцев и около десяти представителей силовых ведомств. На улицах города Кулиакан, где проходила операция по задержанию, после этого начались уличные беспорядки. Члены наркокартеля поджигали автомобили, перекрывали дороги захватили городской аэропорт.