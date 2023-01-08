Лондон, 8 января, 2023, 07:14 — ИА Регнум. Более четверти солдат в армии Великобритании страдают ожирением. Лишний вес становится причиной частых увольнений британских военнослужащих, сообщило Daily Mail.

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Проблема ожирения остро стоит в английской армии с 2010 года. С тех пор службу были вынуждены покинуть порядка 5200 тучных солдат, самый большой вес такого бойца составлял 180 килограмм.

«Почти 40 тысяч военнослужащих из 145 тысяч страдают от избыточного веса или ожирения», — говорится в статье.

Часть солдат пьют таблетки для похудения, чтобы иметь возможность продолжать служить в британской армии, а некоторые даже прибегают к липосакции, отметило издание. Одной из причин ожирения в рядах военнослужащих страны называют движение бодипозитива.

«Я считаю, что за молодыми солдатами с избыточным весом следует очень внимательно следить и, если их вес не удается контролировать, их следует отстранить», — подчеркнул главнокомандующий армией лорд Даннатт.

Как сообщало ИА REGNUM, только 23% молодых мужчин из Соединённых Штатов Америки могут служить в армии — остальные страдают ожирением. Недобор новобранцев в вооружённые силы страны составил десять тысяч человек.