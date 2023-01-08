Пекин, 8 января, 2023, 06:42 — ИА Регнум. Готовность Китая закупать нефть у стран Персидского залива за юани свидетельствует о начале сильного изменения правил на мировом рынке энергоресурсов. Статью с соответствующим прогнозом аналитика швейцарского банка Credit Suisse Золтана Пожара опубликовало Financial Times.

hl.co.uk Китайский юань

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«Китай хочет переписать правила глобального энергетического рынка», — утверждает издание.

Автор статьи отметил, что в результате встречи президента КНР Си Цзиньпина с лидерами Саудовской Аравии и Совета сотрудничества стран Персидского залива «родился «нефтеюань». Эксперт назвал это событие началом глобальных перемен в контексте планов стран БРИКС отказываться от использования американской валюты.

По прогнозу Золтана Пожара, количество связанных с продажей нефти торговых сделок с оплатой юанями будет расти, а Китай начнёт всё теснее сотрудничать со странами Персидского залива и ощутимо увеличит объёмы закупаемого у них топлива. В том числе государства могут начать разрабатывать новые месторождения совместно с КНР и на её территории.

Аналитик также ожидает вложения инвестиций в такие проекты и возможного завершения их реализации переработкой нефти. Переход на юани в этой сфере осуществится уже в 2025 году, говорится в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин считает, что арабские страны должны помочь снизить влияние США в нефтяной отрасли, и поэтому в декабре он предложил рассчитываться юанями за нефть.