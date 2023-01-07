Берлин, 8 января, 2023, 02:14 — ИА Регнум. Сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль заявил, что ФРГ не будет в одностороннем порядке поставлять киевской армии танки Leopard. Политика цитирует объединение RND.

CMSGT Don Sutherland, USAF Немецкий танк Leopard 1

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«Ни одна страна сейчас не поставляет такие тяжелые танки, как Leopard 1 или Leopard 2. Поэтому правильно, что американцы, французы, а также мы, как федеральное правительство, постоянно думаем о том, можем ли мы сейчас оказаться вовлеченными в эту войну», — высказался Ларс Клингбайль.

Ранее депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт и председатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявили, что поставки оружия и военной техники на Украину ведут к большей эскалации.

Как сообщало ИА REGNUM, удивительно, что киевский режим до сих пор не потребовал поставить ядерные боеголовки. Такое мнение выразили пользователи Twitter из Германии в ответ на требования замглавы киевского МИД Андрея Мельника.