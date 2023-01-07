Анкара, 8 января, 2023, 01:07 — ИА Регнум. Турция при необходимости с целью обеспечения собственной безопасности сможет направить ударные беспилотники Bayraktar против их нынешних владельцев, заявил журналистам глава компании Baykar Makina Сельчук Байрактар.

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«Мы знаем, что это высокотехнологичные устройства, и мы оснащаем их программным обеспечением. Только те, кто разрабатывает эту технологию, доминируют над ПО», — ответил «Байрактар» на вопрос о потенциальном нападении на Анкару.

Bayraktar есть на вооружении Украины, Азербайджана, Киргизии, Польши и Туркмении.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы России за сутки уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата ВСУ.