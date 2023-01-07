Москва, 7 января, 2023, 22:44 — ИА Регнум. Летящий из Мурманска в Москву самолёт Boeing 737 отправил на землю сигнал тревоги, находясь в небе над Вологодской областью. Он продолжает движение, сообщили авиаслужбы.

Svopi.ru Самолёт

Читайте также: В Японии пассажирский самолёт экстренно сел из-за угрозы взрыва

Сообщение поступило, когда воздушное судно находилось на высоте более 10 тыс. метров. После этого самолёт начал снижение, но пока не приземлился. Полученный от Boeing сигнал уведомляет о чрезвычайной опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 января в японском городе Нагоя перекрыли взлётно-посадочную полосу из-за угрозы взрыва на борту самолёта авиакомпании Jetstar. Воздушное судно, следовавшее из токийского аэропорта Нарита на вьетнамский остров Фукуок, совершило там экстренную посадку.